ضمن 6 لاعبين.. نادي قطر يعلن رحيل أحمد عبد القادر

أعلن نادي قطر رحيل 6 لاعبين بنهاية الموسم الجاري من بينهم أحمد عبد القادر.

وقضى عبد القادر الموسم معارا لصفوف قطر من الأهلي.

وكشف النادي رحيل كل من الإسباني خافي مارتينيز والكونغولي بن مالانجو والمغربي بدر بانون والبرازيلي كارلوس فينيسيوس والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وكان الرجاء المغربي قد أعلن ضم بدر بانون أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وانتهى تعاقد تاو مع الفريق القطري بنهاية الموسم الجاري إذ وقع في يناير الماضي على عقد لمدة 6 أشهر.

فيما انتهت عقود باقي اللاعبين بنهاية الموسم مع الفريق.

فيما انتهت عقود باقي اللاعبين بنهاية الموسم مع الفريق.

وقضى خافي مارتينيز الفائز بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع إسبانيا 4 مواسم مع قطر.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.