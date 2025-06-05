"عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون
الخميس، 05 يونيو 2025 - 00:28
كتب : FilGoal
أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع بدر بانون لاعب الأهلي السابق.
بدر بانون
النادي : نادي قطر
وانتهى تعاقد بدر بانون مع قطر القطري بنهاية الموسم المنصرم.
وأعلن نادي الرجاء عودة بدر بانون بشكل رسمي إلى صفوفه وكتب : "عاد العشق .. بدر بانون عاد إلى داره".
وقال بانون عبر حساب الرجاء المغربي على فيسبوك: "إنه شعور غريب بالعودة لحمل قميص النادي، ولم أشعر به في باقي الأندية مع احترامي لها. قميص الرجاء له مكانة خاصة".
ولعب بانون 15 مباراة مع قطر القطري هذا الموسم، بواقع 12 في الدوري القطري و3 في الكأس.
وكان المدافع المغربي قد انتقل إلى نادي قطر قادما من الأهلي في صيف 2022.
وذلك بعد نحو عامين من انضمامه للمارد الأحمر قادما من الرجاء.
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