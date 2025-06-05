تشيلسي يسحب القميص رقم 10 من مودريك.. ويعطيه إلى بالمر

الخميس، 05 يونيو 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

كولر بالمر

أعلن نادي تشيلسي أن كول بالمر نجم الفريق سيرتدي القميص رقم 10 الموسم المقبل.

ويبدأ بالمر ارتداء القميص رقم 10 في كأس العالم للأندية هذا الشهر.

وكان ميخايلو مودريك يرتدي القميص رقم 10 الموسم الماضي.

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لكن اللاعب الأوكراني يغيب منذ ديسمبر الماضي بعدما تعرض للإيقاف بعد إيجابية العينة الخاصة به في تحليل كشف المنشطات.

حين تعرض اللاعب للإيقاف نشر بيانا جاء كالتالي:

تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة.

كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أبدا أي مواد محظورة عن قصد أو خرقت القواعد.

أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك.

أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلا بأنني سأعود إلى الملعب قريبا.

وعلى الجانب أطلق تشيلسي بيانا كالتالي:

تواصل معنا الاتحاد الإنجليزي لإخطارنا بسلبية عينة مودريك.

يدعم كل من النادي ومودريك بشكل كامل برنامج تحليل الاتحاد الإنجليزي ويتم اختبار جميع لاعبينا بما في ذلك ميخايلو بانتظام.

أكد مودريك بشكل قاطع أنه لم يستخدم أبدا أي مواد محظورة عن علم.

سيعمل كل من مودريك والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب هذه النتيجة السلبية، ولن يتحدث النادي عن هذا الأمر أكثر من ذلك.

ماذا حدث؟

خرجت صحيفة تريبونا الأوكرانية في وقت سابق لتؤكد أن تحليل العينة الأولى من مودريك كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة أن الجناح الاوكراني سيجري تحليلا لعينة أخرى قبل التأكد من إيجابيتها.

وأوضحت الصحيفة أن مدة الإيقاف تصل إلى 4 أعوام حال ثبوت إيجابية العينة.

وحدث الأمر ذاته مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق إذ ثبت تعاطيه للمنشاطت وتم إيقافه لمدة 4 أعوام قبل أن تتقلص إلى عامين.

ولعب مودريك مع تشيلسي 15 في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كثيرا، إذ لعب 850 دقيقة.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من شاختار دونتسك مقابل 70 مليون يورو.

كول بالمر ميخايلو مودريك تشيلسي
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