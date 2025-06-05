تقرير: عرض رسمي من باير ليفركوزن لضم دياز من ريال مدريد

تقدم نادي باير ليفركوزن بعرض رسمي من أجل ضم براهيم دياز لاعب ريال مدريد.

ويرتبط دياز بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

وكشف موقع دون بالون الإسباني أن باير ليفركوزن قد تقدم بعرض رسمي لشراء دياز.

وأشار التقرير إلى أن باير ليفركوزن تقدم بعرض بقيمة 50 مليون يورو من أجل إتمام التعاقد مع دياز.

ويبلغ الدولي المغربي من العمر 25 عاما ويلعب كجناح أيمن.

وخاض براهيم دياز 52 مباراة مع ريال مدريد بالموسم المنقضي.

وساهم دياز في 13 هدفا ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقود ريال مدريد تشابي ألونسو المدير الفني السابق لفريق باير ليفركوزن.