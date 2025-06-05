إنتر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026
الخميس، 05 يونيو 2025 - 12:44
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة نايكي.
وكشف إنتر يوم الخميس عن القميص الجديد المكون من اللونين الأزرق والأسود.
ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي أسود، وجوارب سوداء بالكامل.
الفخامة الإيطالية 🤩🇮🇹
إنتر يعلن عن قميصه الأساسي الجديد للموسم المقبل 👕 pic.twitter.com/pTWQZ9C1be— FilGoal (@FilGoal) June 5, 2025
وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.
ويأتي الإعلان عن القميص الجديد بعد أيام من خسارة إنتر المذلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.
إذ خسر بخماسية نظيفة في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي.
لينهي الموسم بلا أي ألقاب.
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