إنتر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026

الخميس، 05 يونيو 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

إنتر

أعلن نادي إنتر عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة نايكي.

وكشف إنتر يوم الخميس عن القميص الجديد المكون من اللونين الأزرق والأسود.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي أسود، وجوارب سوداء بالكامل.

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وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

ويأتي الإعلان عن القميص الجديد بعد أيام من خسارة إنتر المذلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ خسر بخماسية نظيفة في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي.

لينهي الموسم بلا أي ألقاب.

إنتر
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