عكاظ: أوسيمين يخضع للكشف الطبي مع الهلال يوم الخميس

ذكرت جريدة عكاظ أن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الهلال يوم الخميس.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي نابولي الهلال

وأوضح التقرير أن المهاجم النيجيري سيخضع للكشف الطبي في باريس.

على أن يتوجه بعدها لتوقيع العقود، بعد الاتفاق مع نادي الهلال على جميع التفاصيل وبشكل نهائي، حسب التقرير.

وعقدت إدارة الهلال السعودي اجتماعا حاسما يوم الأربعاء مع أوسيمين لحسم مصير الصفقة.

وذكرت التقارير أن أوسيمين وافق مبدئيا على الانضمام للهلال الذي يسعى لتعزيز صفوفه بداية من كأس العالم للأندية هذا الشهر قبل أن يحدث تطور مثير وغير متوقع في الصفقة.

ولعب أوسيمين الموسم المنصرم في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نابولي.

قبل أيام، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال اتفق مع اللاعب النيجيري على ضمه لمدة 3 مواسم.

ووفقا للصحيفة فإن الهلال سيدفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم والبالغ 75 مليون يورو.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يذكر أن الهلال أعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي مدرب إنتر السابق كمدير فني للفريق.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو