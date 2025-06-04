الشرق الأوسط: على رأسهم ديانج.. الخلود يسعى لاستمرار الثلاثي الأجنبي

يسعى نادي الخلود السعودي للحفاظ على خدمات 3 من لاعبيه الأجانب خلال الموسم المقبل.

أليو ديانج النادي : الخلود الخلود

ونجح الخلود في البقاء ضمن صفوف اندية الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة الخلود تحاول بقوة من أجل استمرار، أليو ديانج والبرازيلي جروهي والإسباني كولادو بالموسم المقبل.

وعاد ديانج لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى الخلود الذي خاض معه الموسم المنصرم.

فيما تنتهي عقود الثنائي، مارسيلو جروهي وكولادو بنهاية الشهر الجاري.

وأعلن الخلود إنهاء إعارة المالي أليو ديانج لتمكينه من العودة إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في إطار العلاقة المتميزة التي تربط الناديين وتقديرا لما من أداء مميز خلال فترة إعارته بحسب بيان النادي السعودي. (طالع التفاصيل)

ويخوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة إنتر ميامي 14 يونيو 2025، ثم بالميراس 19 يونيو، وأخيرا بورتو يوم 24 يونيو.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.