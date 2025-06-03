الخلود السعودي: إنهاء إعارة ديانج ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية

إنهاء إعارة المالي أليو ديانج لتمكينه من العودة إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في إطار العلاقة المتميزة التي تربط الناديين وتقديرا لما من أداء مميز خلال فترة إعارته

أعلن نادي الخلود السعودي إنهاء إعارة الدولي المالي أليو ديانج.

وكشف النادي السعودي في بيان رسمي: "قررت إدارة نادي الخلود إنهاء إعارة اللاعب الدولي المالي أليو ديانج لتمكينه من العودة إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في إطار العلاقة المتميزة التي تربط الناديين".

وأكمل بيان النادي "يأتي هذا القرار في إطار العلاقة المتميزة التي تربط نادي الخلود بالنادي الأهلي المصري، وتقديرا لما من أداء مميز خلال فترة إعارته والتي شكلت إضافة فنية مميزة للفريق في الموسم الرياضي المنصرم".

وأتم "تتقدم إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير للاعب أليو ديانج على ما أظهره من انضباط واحترافية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة".

ويخوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة إنتر ميامي 14 يونيو 2025، ثم بالميراس 19 يونيو، وأخيرا بورتو يوم 24 يونيو.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.