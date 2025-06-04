بداية رحلة العالمية.. بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا بـ 25 لاعبا وغياب ثنائي

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة لبداية رحلة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف أمريكا منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن قائمة الفريق لمنافسات مونديال الأندية. (مزيد من التفاصيل)

وشهدت بعثة الأهلي تواجد 25 لاعبا يضاف إليهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام المقبلة بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تهبط طائرة الأهلي في مطار دبي كترانزيت قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية.



































ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

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