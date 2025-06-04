قائمة الأهلي - تواجد بن رمضان وصفقة منتظرة.. 28 لاعبا في كأس العالم للأندية

شهدت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية خمسة لاعبين جدد استعدادا لخوض منافسات البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا لبدء رحلة السفر إلى ميامي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وشهدت القائمة تواجد 5 صفقات جديدة وهم محمد سيحا وأحمد رمضان وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد بن رمضان.

ويتواجد 27 لاعبا في قائمة الأهلي على أن يتم إضافة لاعب جديد يوم السبت ومن المتوقع أن يكون أحمد زيزو.

وجاءت قائمة الأهلي المغادرة كالآتي:

الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي.

ويلحق وسام أبو علي ببعثة الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب كل من كريم فؤاد وعمر الساعي وكريم وليد عن القائمة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويفتتح الأهلي مشواره فجر 15 يونيو الجاري لمواجهة إنتر ميامي.

ويبدأ الأهلي معسكرا في الولايات المتحدة الأمريكية ويخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا يوم 8 يونيو الجاري.