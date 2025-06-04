انتهت كأس العاصمة - الإسماعيلي (0)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الذهاب
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:51
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل بين الفريقين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية مباراة الذهاب
ق89 جوووول الثاني عن طريق أحمد بلحاج
ق71 زلاكة يسدد في القائم
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق7 جووووووول عمرو قلاوة
انطلاق المباراة
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