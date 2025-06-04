انتهت كأس العاصمة - الإسماعيلي (0)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الذهاب

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل بين الفريقين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية مباراة الذهاب

ق89 جوووول الثاني عن طريق أحمد بلحاج

ق71 زلاكة يسدد في القائم

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7 جووووووول عمرو قلاوة

انطلاق المباراة

كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي
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