بعد مساعد كلوب.. جوارديولا يضم محلل أداء ليفربول إلى جهازه

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بيب جوارديولا

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيضم جيمس فرينش محلل أداء ليفربول لمدة 13 عاما للجهاز الفني.

وأضاف التقرير أن جوارديولا اتخذ هذه الخطوة بعد بعد ضم بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب لجهازه في سيتي.

جيمس فرينش سيُركز على تحليل الكرات الثابتة.

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وعمل فرينش في أنفيلد منذ عام 2012، وعمل تحت قيادة يورجن كلوب وأرني سلوت.

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وأفادت تقارير أنه من المرجح أن ينضم حبيب كولو توريه أيضا إلى الجهاز الفني لجوارديولا.

وتولى ليندرز تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي في الموسم المنقضي وتمت إقالته لسوء النتائج.

وقاد بيب سالزبورج في 28 مباراة وفاز في 13 وتعادل في 7 وخسر 8.

وكان الهولندي المساعد السابق لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2018 حتى 2024.

وكان نادي سبورتنج براجا قد عين كارلوس فيسينز يوم الأربعاء الماضي.

وأكد النادي البرتغالي أن المدرب وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

ولفت عمله في أكاديمية مانشستر سيتي انتباه الفريق الأول، وفي عام 2021 تمت ترقيته للانضمام إلى الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا.

هناك، عمل كمدرب مساعد، مع مسؤوليات محددة في الكرات الثابتة ودمج اللاعبين الشباب.

على مدار المواسم الأربعة الماضية، تولى كارلوس دور مساعد جوارديولا خلال أنجح فترة في تاريخ النادي الإنجليزي، والتي فاز خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي (2021/22، 2022/23 و2023/24)، والفوز بدوري أبطال أوروبا (2022/23)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022/23)، وكأس السوبر الأوروبي (2023)، وكأس العالم للأندية (2023) وكأس السوبر الإنجليزي (2024).

يذكر أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي كان مساعدا لجوارديولا قبل قيادة المدفعجية، وكذلك إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الحالي، وغيرهم.

ليفربول مانشستر سيتي
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