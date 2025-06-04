كما كشف في الجول - سموحة يعلن تعيين أحمد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

أحمد عبد العزيز مديرا فنيا لسموحة

أعلن نادي سموحة تعيين أحمد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف عن نية سموحة بتحويل عبد العزيز كمدرب دائم للفريق بعد توليه المهمة بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وكان عبد العزيز قد أنهى الموسم كمدرب لسموحة بعد تعيينه بشكل مؤقت خلفا لأحمد سامي الذي رحل عن تدريب الفريق.

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وتولى عبد العزيز تدريب سموحة في 6 مباريات، تعادل الفري في 5 وخسر واحدة.

وسبق لصاحب الـ 46 عاما التواجد بالجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش كمدرب مساعد، كما سبق له قيادة طلائع الجيش في 3 مباريات كمدرب مؤقت.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

سموحة أحمد عبد العزيز
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