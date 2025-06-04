خبر في الجول - سموحة يستقر على تعيين أحمد عبد العزيز كمدير فني دائم

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

أحمد عبد العزيز مدرب سموحة

استقر مجلس إدارة سموحة على تعيين أحمد عبد العزيز كمدرب دائم للفريق.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد جدد الثقة في المدرب ليتولى تدريب الفريق بشكل دائم بالموسم المقبل.

وكان عبد العزيز قد أنهى الموسم كمدرب لسموحة بعد تعيينه بشكل مؤقت خلفا لأحمد سامي الذي رحل عن تدريب الفريق.

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وتولى عبد العزيز تدريب سموحة في 6 مباريات، تعادل الفري في 5 وخسر واحدة.

وسبق لصاحب الـ 46 عاما التواجد بالجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش كمدرب مساعد، كما سبق له قيادة طلائع الجيش في 3 مباريات كمدرب مؤقت.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

سموحة أحمد عبد العزيز
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