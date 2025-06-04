أرسنال يعلن رحيل 20 لاعبا ولاعبة.. وكامرون إسماعيل ينجو

أعلن نادي أرسنال رحيل 20 لاعبا ولاعبة بنهاية عقودهم في 30 يونيو 2025.

أوضح أرسنال عبر موقعه أن جورجينيو ونيتو ورحيم ستيرلنج وكيران تيرني، بالإضافة إلى 13 لاعبا شابا و3 لاعبات سيغادرون النادي جميعا.

ونجا اللاعب الشاب المصري كامرون إسماعيل من هذه المقصلة التي طالت الكثير من زملائه في أكاديمية أرسنال.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.