أرسنال يعلن رحيل 20 لاعبا ولاعبة.. وكامرون إسماعيل ينجو

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل

أعلن نادي أرسنال رحيل 20 لاعبا ولاعبة بنهاية عقودهم في 30 يونيو 2025.

أوضح أرسنال عبر موقعه أن جورجينيو ونيتو ورحيم ستيرلنج وكيران تيرني، بالإضافة إلى 13 لاعبا شابا و3 لاعبات سيغادرون النادي جميعا.

ونجا اللاعب الشاب المصري كامرون إسماعيل من هذه المقصلة التي طالت الكثير من زملائه في أكاديمية أرسنال.

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Ismail

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Cam'ron Ismail on the bench

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

كامرون إسماعيل أرسنال جورجينيو نيتو رحيم ستيرلنج كيران تيرني
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