رئيس كومو يكشف موقفه من رحيل فابريجاس لتدريب إنتر

أوضح ميروان سوارسو رئيس نادي كومو موقفه من رحيل سيسك فابريجاس عن تدريب الفريق.

وكشفت تقارير إيطالية أن الإسباني وافق على تدريب إنتر خلفا لسيموني إنزاجي الذي رحل لتدريب الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال ميروان سوارسو رئيس نادي كومو خلال مؤتمر SWXS لندن: "مسيرتنا طويلة، وستستمر لعدة مواسم، وتتمحور حول سيسك فابريجاس، الذي لن يغادر النادي".

وسبق أن أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى أن فابريجاس وافق على تدريب إنتر بعدما اتفق معه النيراتزوري على عقده الشخصي.

ويسعى إنتر حاليا للتوصل إلى اتفاق مع كومو بشأن رحيل المدرب.

وشدد الإسباني سابقا على استمراره مع كومو الموسم المقبل إذ قال قبل نهاية الموسم: "تحدثت مع النادي وحققنا تقدما، أنا سعيد هنا وأردت أن أفهم ما إذا كان الجميع يريد الاستمرار على هذا المنوال، ووجدت أن الجميع متفق معي في أفكاري".

وأضاف "تحدثت أيضا مع أندية أخرى، أنا أحترم الجميع ولذلك أتحدث مع كل الأندية".

وأكمل "في المستقبل أريد قائمة لاعبين أقل، 20 لاعبا فقط، هذا يسهل علينا الفوز لأننا لا نواجه أي ضغوط، لا أحب الكذب على الجماهير، أريد أن يكون الحديث متعلقا بتعزيز الفريق عن التأهل للبطولات الأوروبية لأنني لا أحب الكذب على الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد المزيد لكومو وليس لي، يجب أن أشعر بالقدرة على مواصلة المشروع الموسم المقبل".

صاحب الـ 38 عاما أدار كومو في 39 مباراة الموسم المنقضي حقق الفوز في 13 وخسر 16 وتعادل في 10.

وأنهى الفريق موسمه الأول وسط الكبار في إيطاليا في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.