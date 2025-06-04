بسبب عقد زيزو.. اتحاد الكرة يرسل خطابا لـ الزمالك بموعد نهاية الموسم

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 14:34

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة المصري موعد نهاية الموسم المحلي الجاري 2024-25.

وسبق أن أرسل الزمالك خطابا أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أرسلنا خطابا للزمالك نخطرهم فيه بأن الموسم ينتهي يوم 5 يونيو الجاري بنهاية كأس مصر".

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ويلتقي الزمالك غدا الخميس في الثامنة والنصف مساءً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وينشر FilGoal.com نص الخطاب المرسل للزمالك:

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بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 1-6-2025 بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد محمد الشهير بـ "زيزو"، مع نادي الزمالك، نود إفادتكم بالآتي:

وفقا لما هو ثابت لدينا بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم والعقد المبرم بين اللاعب ونادي الزمالك والمسجل رسميا لدينا، فإن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025، أي في نهاية فترة المنافسة كما ورد تعريفها في لوائح الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم على أنها الفنية التي تبدأ بأول مباراة رسمية في بطولة الدوري الوطني أو الكأس الوطنية، أيهما يبدأ أولا، وتنتهي بآخر مباراة رسمية للعب ضمن تلك المسابقات التي ينظمها الاتحاد ويشارك فيها النادي.

وبما أن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ويشارك فيها ناديكم. ستقام يوم الخميس 5-6-2025 فإن هذا التاريخ بعد نهاية فترة المنافسة الموسم 2024-2025 وبالتالي بعد تاريخ انتهاء العقد المشار إليه.

ترجو أن تكون قد أوضحنا موقف اللاعب من الناحية التعاقدية وفقا لما هو ثابت بسجلات الاتحاد وطبقاً. للوائح المعمول بها لدى الفيفا والاتحاد.

وسبق أن كشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الموسم المحلي في مصر ينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر وليس له علاقة بكأس الرابطة".

وتابع "الموسم المحلي بالنسبة لقيد اللاعبين يكون متعلق بالدوري وكأس مصر فقط كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي".

واختتم تصريحاته "تعريف نهاية الموسم للرابطة ليس له علاقة بقيد اللاعبين".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الزمالك رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ضد العقوبات الموقعة عليه.

وخضع زيزو لجسلة تحقيق داخل مقر الزمالك الأسبوع الماضي، تظلم خلالها ضد العقوبات الموقعة عليه.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، رفض التظلم المقدم من زيزو مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه.

وأوضح الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

كما قرر الزمالك تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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