خبر في الجول - الزمالك يخطر اتحاد الكرة بنهاية عقد زيزو يوم 12 يونيو

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

أخطر نادي الزمالك اتحاد الكرة المصري في خطاب رسمي بنهاية تعاقد أحمد زيزو يوم 12 يونيو.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي موسم الزمالك يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

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وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الزمالك رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ضد العقوبات الموقعة عليه.

وخضع زيزو لجسلة تحقيق داخل مقر الزمالك الأسبوع الماضي، تظلم خلالها ضد العقوبات الموقعة عليه.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، رفض التظلم المقدم من زيزو مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه.

وأوضح الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

كما قرر الزمالك تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك أحمد زيزو اتحاد الكرة
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