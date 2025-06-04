تايمز: ليفربول لم يتلق أي عروض لـ لويس دياز.. ولا ينوي بيعه حاليا

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول - محمد صلاح

أوضحت جريدة ذا تايمز أن نادي ليفربول لم يتلق أي عروض من أجل لويس دياز.

وانتشرت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة حول اهتمام النصر السعودي بضم دياز، مع اهتمام سابق من برشلونة.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يسعى حاليا لبيع الجناح الكولومبي.

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قبل أيام، ذكرت إذاعة talkSPORT أن نادي النصر السعودي وضع لويس دياز مهاجم ليفربول على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن ليفربول على دراية باهتمام النصر باللاعب الكولومبي.

فيما يسعى ليفربول جاهدا لتجديد عقد لويس دياز، حسب التقرير.

وذكرت تقارير أخرى أن هناك منافسة بين فرق الهلال والنصر واتحاد جدة على ضم اللاعب.

ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالانضمام إلى برشلونة وأتليتكو مدريد.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

ومع ذلك، يأتي اهتمام النصر بضم دياز في ظل في وقتٍ مثير للاهتمام، مع تلميح كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، إلى احتمال رحيله.

في حالة انتقاله إلى الدوري السعودي، لن يكون أول لاعب يخرج من ليفربول نحو المسابقة، فقد باع ليفربول فابينيو إلى اتحاد جدة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وجوردن هندرسون إلى الاتفاق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

لويس دياز ليفربول برشلونة النصر
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