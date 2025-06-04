سكاي: ليفربول يثق في إتمام صفقة ضم مدافع بورنموث

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن ثقة ليفربول بالتعاقد مع ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث تزداد.

وأضاف التقرير أن كيركيز متحمس للانتقال إلى ليفربول.

كما أن شروط العقد الشخصي لن تكون عقبة أمام إتمام الصفقة، وفقا للتقرير.

أخبار متعلقة:
رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريان شرقي.. ويرسل عرضه الأول لـ ليون أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم لاعب ميلان ذا تايمز: برشلونة معرض لعقوبات كبيرة في دوري أبطال أوروبا لخرق قواعد اللعب المالي النظيف دي مارزيو: مودريتش وافق على عرض ميلان.. و24 ساعة تحسم الصفقة

قبل أيام، أفادت الشبكة أن مانشستر سيتي مهتم بضم كيركيز هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سيتي سينافس ريال مدريد وليفربول على ضم اللاعب.

قبل أسابيع، أشارت تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم كيركيز.

وذكرت جريدة I paper الإنجليزية أن ليفربول أجرى بالفعل اتصالات أولية مع بورنموث حول اللاعب.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث حتى صيف 2028.

undefined

وأوضح التقرير أن تدعيم مركز الظهير الأيسر يعتبر أحد أكبر الأولويات لأرني سلوت مدرب ليفربول، مع دخول أندي روبرتسون للثلاثينيات من عمره، وعدم تألق كوستاس تسيميكاس مما يجعل وضعه ليس مستقرا مع النادي.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

وذكر التقرير أن ليفربول أجرى محادثات مع الظهير الأيسر في صيف عام 2023، لكنها فشلت لأن كيركيز كان يريد ضمانات باللعب كأساسي، لكن ليفربول لم يتمكن من توفير ذلك له في ذلك الوقت.

ولذلك اختار كيركيز الانتقال إلى بورنموث حتى يتمكن من النمو وتطوير مهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي لكنه لم يوافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني التي طالب بها بورنموث في ذلك الوقت.

ميلوس كيركيز بورنموث ليفربول
نرشح لكم
صحيفة عكاظ: بسبب تطور غير متوقع.. اجتماع حاسم بين الهلال وأوسيمين لتحديد مصير الصفقة بيتار سوسيتش.. إنتر يعلن أولى صفقاته الصيفية رومانو: ريال مدريد يتحرك لضم ماستانتونو جوهرة ريفر بليت فوتبول إيطاليا: تشيلسي يرفض زيادة عرضه لضم ماينيان من ميلان ريندرز يتحدث بعد توصل سيتي لاتفاق مع ميلان حول ضمه رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريان شرقي.. ويرسل عرضه الأول لـ ليون تقرير مغربي: اهتمام خليجي بضم يحيى عطية الله أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم لاعب ميلان
أخر الأخبار
طولان يبحث مع أبو ريدة برنامج الإعداد لكأس العرب.. ويضع معايير اختيار اللاعبين 7 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم نور الدين مراقبا لحكام نهائي كأس مصر 2025 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الزمالك يفاوض عادل رمزي لتدريبه.. وخطوة من المدرب 18 دقيقة | الكرة المصرية
صحيفة عكاظ: بسبب تطور غير متوقع.. اجتماع حاسم بين الهلال وأوسيمين لتحديد مصير الصفقة 23 دقيقة | ميركاتو
بيتار سوسيتش.. إنتر يعلن أولى صفقاته الصيفية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عقبة مالية أمام ميتروفيتش قبل مغادرة الهلال 30 دقيقة | سعودي في الجول
بعد مساعد كلوب.. جوارديولا يضم محلل أداء ليفربول إلى جهازه 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - استفسار فرنسي لإمكانية ضم إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506620/سكاي-ليفربول-يثق-في-إتمام-صفقة-ضم-مدافع-بورنموث