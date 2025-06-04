الوصل الإماراتي يتعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

أعلن نادي الوصل الإماراتي يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقيادة الفريق.

وتولى كاسترو - 63 عاما - تدريب الوصل خلفا للصربي ميلوش ميلويفتش.

واصبح كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل عبر تاريخه.

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ورحل كاسترو عن تدريب النصر في شهر سبتمبر الماضي وتولى ستيفانو بيولي المهمة بدلا منه.

كاسترو تولى تدريب النصر في الصيف قبل الماضي وقاده في 60 مباراة.

وحقق كاسترو مع النصر الفوز في 40 مباراة، وتعادل 11، بينما تلقى 9 هزائم.

وتوج مع العالمي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وبوتافوجو البرازيلي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

لويس كاسترو الوصل الإماراتي النصر السعودي
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