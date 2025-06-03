دي مارزيو: مودريتش وافق على عرض ميلان.. و24 ساعة تحسم الصفقة

وافق لوكا مودريتش على عرض الانتقال لنادي ميلان الإيطالي وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأعلن ريال مدريد رحيل مودريتش عن صفوف الفريق عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وبحسب دي مارزيو فإن ميلان حصل على موافقة مودريتش المبدئية، وهناك تفاؤل داخل النادي الإيطالي بإتمام الصفقة والتوقيع الرسمي خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح التقرير أن مودريتش أعطى اللاعب الضوء الأخضر للانضمام إلى الفريق الإيطالي، بعدما كثفت إدارة ميلان مفاوضاتها خلال الساعات الماضية.

وحصل مودريتش على العديد من العروض حتى الآن لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفة ولكنه لا يتعجب اتخاذ القرار وقرر تأجيله إلى بعد نهاية كأس العالم للأندية.

مسيرة لوكا مودريتش الذهبية التي بدأت مع ريال مدريد في 2012 تصل لمرحلة الختام المحلي الآن، في انتظار كأس العالم للأندية.

وتوج مودريتش بالدوري الإسباني 4 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 6 مرات ويرحل عن النادي وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخه.

وفشل ميلان في التأهل لأي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.