تقرير مغربي: زياش يعتذر لنادي الوداد.. ويدرس عروضا خليجية وأوروبية

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب أمام كرواتيا

تقدم حكيم زياش باعتذار رسمي لنادي الوداد بشأن رفض فكرة المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ورفض زياش التوقيع على عرض لمدة شهر واحد فقط مع الوداد من أجل المشاركة في مونديال الأندية.

وكشف موقع Sport7 المغربي أن زياش يفضل مناقشة العروض الخليجية والأوروبية عن الانضمام للوداد لمدة شهر.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - بورتو يفوز وديا على الوداد في المغرب استعدادا لـ كأس العالم للأندية تقرير مغربي: بوجبا رفض عرض الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق تقرير: زياش يدخل دائرة اهتمامات الوداد.. وموقف المدير الفني من ضمه للمونديال فقط

وكان الوداد قد أبدى رغبته في ضم حكيم زياش خلال كأس العالم للأندية.

وكلف النادي المغربي، نور الدين أمرابط بالتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بقبول العرض.

لكن أشار التقرير إلى أن زياش قد اعتذر من خلال نور الدين أمرابط ووكيل أعماله كريم الأحمدي عن العرض.

وكان نادي الدحيل قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي حكيم زياش.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

الوداد حكيم زياش
نرشح لكم
الركراكي يستعين بـ زحزوح لتعويض نجم ريال مدريد مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك مصطفى فتحي: توجنا بدوري الأبطال من أجل يورتشيتش.. والآن نلعب للفريق تقرير: زياش يدخل دائرة اهتمامات الوداد.. وموقف المدير الفني من ضمه للمونديال فقط إكرامي: بيراميدز حفر اسمه وسط الكبار.. وفرحتي هذه المرة مختلفة من الألقاب الأربعة مرعي: أدركت في ذلك الوقت أن لقب إفريقيا يقترب منا إبراهيم عادل: غنيت أغنية عالمية لبيراميدز.. وأتمنى الاحتراف تصدر على عرش إفريقيا.. ماييلي يحسم قائمة هدافي دوري الأبطال
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول الموقف حال إصرار مصيلحي على الاستقالة 6 ساعة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة 6 ساعة | ميركاتو
الزمالك: رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يستفسر عن طلبات الشعباني وموكوينا وبوميل 6 ساعة | الكرة المصرية
فيليبي ميلو: الأهلي ريال مدريد إفريقيا.. ويحب الفوز دائما 6 ساعة | كأس العالم للأندية
أحمد سالم لـ في الجول: سنتخذ إجراءات تصعيدية حال تعاقد الأهلي مع زيزو قبل 12 يونيو 6 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يتدرب في نيو جيرسي وفلوريدا.. ملاعب تدريب الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية 7 ساعة | كأس العالم للأندية
ريبيرو يتحدث عن اللاعبين المميزين في الأهلي ومن يحتاجون لمزيد من العمل.. وهدفه بالمونديال 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506583/تقرير-مغربي-زياش-يعتذر-لنادي-الوداد-ويدرس-عروضا-خليجية-وأوروبية