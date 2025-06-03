تقرير مغربي: زياش يعتذر لنادي الوداد.. ويدرس عروضا خليجية وأوروبية

تقدم حكيم زياش باعتذار رسمي لنادي الوداد بشأن رفض فكرة المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

حكيم زياش النادي : لاعب حر الوداد الرياضي

ورفض زياش التوقيع على عرض لمدة شهر واحد فقط مع الوداد من أجل المشاركة في مونديال الأندية.

وكشف موقع Sport7 المغربي أن زياش يفضل مناقشة العروض الخليجية والأوروبية عن الانضمام للوداد لمدة شهر.

وكان الوداد قد أبدى رغبته في ضم حكيم زياش خلال كأس العالم للأندية.

وكلف النادي المغربي، نور الدين أمرابط بالتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بقبول العرض.

لكن أشار التقرير إلى أن زياش قد اعتذر من خلال نور الدين أمرابط ووكيل أعماله كريم الأحمدي عن العرض.

وكان نادي الدحيل قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي حكيم زياش.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.