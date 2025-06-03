الأهلي يعلن رحيل بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين

أعلن النادي الأهلي رحيل بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

ووجه الأهلي الشكر لبدر رجب عما قدمه من جهد وعطاء طوال فترة توليه المسؤولية ومساهماته في تطوير الجانب الفني للقطاع.

وجاء قرار الأهلي بعد اجتماع لجنة التخطيط اليوم الثلاثاء مع محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعدادات قطاع الكرة للموسم الجديد.

وشدد الحضور على التقدير الكامل لبدر رجب وإقرار حقوقه التعاقدية.

وجاء تعيين بدر رجب في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في مايو 2023.

وجاء ذلك خلفا للتشيكي مايكل بروكيتش الذي رحل من هذا المنصب وقتها.

وعمل بدر رجب سابقا في قطاع الناشئين في الأهلي، قبل أن يخوض رحلة عمل في نادي الجزيرة الإماراتي.

ومن أهم اكتشافات بدر رجب في الوقت الحالي كل من رامي ربيعة وكهربا وكريم حافظ ومحمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي وأيمن أشرف وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي.