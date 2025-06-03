"الجميع يتحدث عنه بشكل إيجابي".. برينتفورد يتعاقد مع كيليهر

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

كيليهر - برينتفورد

أتم برينتفورد إجراءات التعاقد مع الحارس الأيرلندي كويمين كيليهر قادما من ليفربول.

ووقع كيليهر، عقدا مع برينتفورد يمتد لخمسة مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأعرب فيل جايلز مدير الكرة في برينتفورد عن سعادته بإتمام الصفقة، قائلا: "نادرا ما قابلت لاعبا يملك هذا الكم من الإشادة بشخصيته وأخلاقه. الجميع يتحدث عنه بشكل إيجابي".

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كيليهر (25 عاما) قضى معظم مسيرته مع ليفربول كحارس بديل لأليسون بيكر.

وشارك كيليهر في عدد من المباريات الهامة، أبرزها نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022، والذي تُوج به الريدز.

ووافق ليفربول على رحيل كيليهر، في ظل انضمام جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل، وبقاء أليسون بيكر.

وأعلن نادي ليفربول في الصيف الماضي تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنصرم معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

كويمين كيليهر ليفربول برينتفورد
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