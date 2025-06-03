لاعب بورتو: أعتقد أن الأهلي أصعب منافس في المجموعة لأنهم أقوياء بدنيا

يرى ستيفن أوستاكيو لاعب وسط بورتو أن الأهلي هو المنافس الأصعب والأكثر تحديا في مجموعة فريقه بكأس العالم للأندية.

ويقع بورتو في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وقال ستيفن أوستاكيو لاعب بورتو عبر منصة DAZN: "أعتقد أن الأهلي هو أصعب منافس والأكثر تحديا في المجموعة، أيضا بسبب قلة خبرتنا في متابعة الجميع، قال الكثيرون أن الأهلي فريق جيد جدا وأقوياء من الناحية البدنية ويحبون الركض".

وتابع "أعتقد أن المجموعة متوازنة وستكون مباريات تنافسية للغاية وجميع المباريات صعبة".

وكشف أوستاكيو "أرغب في خوض مواجهة بالميراس أكثر من أي مباراة أخرى، ليس من أجل لاعب محدد ولكن اللعب ضد فريق برازيلي بمستوى بالميراس سيكون رائعا".

وشدد "إذا كانت لدينا العقلية الصحيحة فسيكون لدينا كل شيء للتغلب على مرحلة المجموعات ثم التحضير للمباريات التالية ضد فرق صعبة جدا".

وأضاف اللاعب الكندي "زرت العديد من ملاعب كأس العالم للأندية، عندما لعبت في أمريكا وكوبا أمريكا، وأعلم أن هناك الكثير من مشجعي بورتو في تورنتو وأتمنى أن يقوموا برحلة قصيرة لحضور المباريات".

واختتم أوستاكيو تصريحاته "مدربنا مارتن أنسيلمي يعشق الاستحواذ على الكرة ويسعى جدا لمنحنا الأدوات اللازمة للاحتفاظ بالكرة لفترة أطول، وهدفنا تقديم أفضل أداء ممكن في كأس العالم للأندية للوصول إلى أبعد مدى".

ويختتم بورتو مشواره في مجموعات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي فجر يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.