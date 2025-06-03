ذا أثليتك: كريستال بالاس قد يستبعد من المشاركة في الدوري الأوروبي.

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

كشف موقع ذا أثليتك عن إمكانية استبعاد كريستال بالاس من المشاركة في الدوري الأوروبي.

كريستال بالاس تأهل للدوري الأوروبي كبطل لكأس الاتحاد الإنجليزي ولكن المشكلة تكمن في مالك النادي.

جون تكستور الذي يملك 43% من أسهم النادي يملك أيضا نادي أولمبيك ليون وأيضا بروندبي الدنماركي.

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قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع أي فريقين لديهما نفس الملكية من المشاركة في البطولة ذاتها لمنع تضارب المصالح.

وتأهل أولمبيك ليون للدوري الأوروبي، بينما تأهل بروندبي لدوري المؤتمر الأوروبي.

كريستال بالاس يدعي أن تكستور لا يملك سوى 25% من حقوق التصويت وأن ستيف باريش المدير التنفيذي هو من يدير النادي مما يقلل من تعارض المصالح.

وفقا لذا أثليتك فإن يويفا قد فتح تحقيقا بالأمر خلال الفترة الحالية ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن الأمر بعد أسبوعين.

وإذا ثبت مخالفة كريستال بالاس سيكون هو المستبعد من البطولة وليس أولمبيك ليون، لأن النادي الفرنسي احتل المركز السابع في دوري مقابل المركز الـ 11 لكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وهو ما يعطي الأولوية لليون ليشارك.

وفي حالة استبعاد كريستال بالاس سيشارك نوتينجهام فورست صاحب المركز السابع في الدوري بدلا منه في الدوري الأوروبي، بينما سيتأهل برايتون صاحب المركز الثامن إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويشارك 6 فرق من الدوري الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بالإضافة إلى فريقين بالدوري الأوروبي وفريق في دوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري الأوروبي كريستال بالاس
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