رومانو: تشيلسي تواصل مع ميلان لإمكانية ضم مانيان

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

مايك مانيان

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن وجود اهتمام من تشليسي للتعاقد مع مايك مانيان حارس مرمى ميلان.

وفقا لرومانو فإن تشيلسي قد تواصل بالفعل مع ميلان لبحث إمكانية التعاقد مع الحارس الفرنسي والذي يعتبره ضمن أولوياته.

صاحب الـ 29 عاما ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

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ولم يتوصل ميلان لاتفاق مع مانيان حتى الآن لتمديد تعاقده.

وانضم مانيان لميلان في 2021 قادما من ليل الفرنسي.

وأسهم مانيان منذ انتقاله لميلان في تتويجه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

الحارس الفرنسي شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة واستقبل 59 هدفا.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

مايك مانيان تشيلسي ميلان
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