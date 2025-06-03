سانشو لن يستمر مع تشيلسي

يبدو أن أيام جادون سانشو في تشيلسي أصبحت قليلة، بعدما فشل النادي اللندني في إقناعه بالبقاء، حسب شبكة ذا أثليتك.

ولعب سانشو في صفوف تشيلسي معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المنصرم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأوضح التقرير أن جادون سانشو سيغادر تشيلسي عند انتهاء عقده في 30 يونيو، بعد فشل التوصل إلى اتفاق معه حول الراتب من أجل تحويل الإعارة إلى عقد دائم.

وأضاف التقرير أن تشيلسي سيدفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد بسبب ذلك.

سانشو سيستكشف خياراته في إنجلترا أو أوروبا للخطوة التالية، وفقا للتقرير.

قبل أيام، كشفت شبكة سكاي سبورتس عن رغبة تشيلسي في الاحتفاظ بجناحه جادون سانشو، الذي قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن تشيلسي يريد الاحتفاظ بسانشو، ولكن بشرط الاتفاق معه على راتب يناسب الهيكلة الحالية لرواتب البلوز.