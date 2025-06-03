بعد 25 عاما مع نايكي.. الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي من بوما

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن الكرة الجديدة التي ستلعب بها الفرق في موسم 2025-2026.

الكرة الجديدة مقدمة من شركة بوما الألمانية في ظهورها الأول بالدوري الإنجليزي.

ففي مارس الماضي، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعاقدها مع شركة بوما الألمانية لتوريد كرة القدم الخاصة بالمسابقة.

الكرة يغلب عليها اللون الأبيض مع اللون البنفسجي بدرجاته.

وبذلك تنتهي شراكة رابطة الدوري الإنجليزي مع شركة نايكي الأمريكية التي دامت لـ25 عاما.

فقد بدأت شراكة نايكي مع الدوري الإنجليزي منذ عام 2000.

وأوضحت الرابطة في بيان أن فرق الدوري الإنجليزي ستلعب بكرات بوما بداية من الموسم المقبل، على أن تبدأ الشراكة الجديدة في صيف 2025.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة: "يسعدنا الترحيب بشركة بوما كمورد رئيسي لكرات الدوري الإنجليزي".

وأضاف "بوما تملك تاريخا عريقا في عالم كرة القدم على مدار عقود من الزمن".