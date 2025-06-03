توتنام يكشف عن قميصه الجديد
الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 11:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام عن قميصه الجديد لموسم 2025/2026.
القميص سيكون من إنتاج شركة نايكي وباللون الأبيض المعتاد للنادي مع وجود جزء من الكم باللون الكحلي.
وكشف توتنام عن القميص عن طريق مقطع فيديو ظهر فيه أكثر من لاعب بالفريق أبرزهم ديان كولوسيفيكسي وبيرجفال وفان دي فين.
وكان توتنام قد نجح في تحقيق لقبه الأول خلال الموسم الماضي منذ عام 2008 بعد التتويج بالدوري الأوروبي.
وفاز توتنام على مانشستر يونايتد في النهائي بهدف دون رد.
وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الـ 17 ولكنه تأهل لدوري أبطال أوروبا بعد التتويج بالدوري الأوروبي.
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