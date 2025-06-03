مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك

يرغب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في التتويج ببطولة كأس مصر ليحقق الثلاثية.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية، بينما ينتظر القرار النهائي من قبل المحكمة الرياضية للفصل في أمر التتويج بالدوري.

وقال فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "رأينا الموت بأعيننا في مباراة الجيش الملكي، الجماهير كانت تقذف الألعاب النارية حين تواجدنا في الملعب".

وأضاف "لا أستطيع أن أحتفل أمام الزمالك فريقي السابق، لديه دوافع كبيرة للخروج ببطولة من الموسم الجاري".

وأكمل "لا يوجد وقت للاحتفال ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من الممكن أن نحتفل باللقب بعد أن نفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر والاحتفال يكون بالبطولتين".

وواصل "لا أرى أن بيراميدز حصل على مكان أي ناد أو أبعد فريق عن المنافسة على البطولات".

وتابع "تلقيت بعض العروض من داخل مصر وخارجها لكن سأكمل بقية عقدي مع بيراميدز، إذا توجت ببطولة الكأس وحصلت على الدوري سأكون قد حققت الثلاثية لأول مرة في مسيرتي".

وأنهى حديثه قائلا: "إبراهيم عادل هو أفضل في مصر خلال الموسم الجاري".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.