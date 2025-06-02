أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو
الإثنين، 02 يونيو 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن تشيلسي تعاقده مع داريو إيسوجو لاعب وسط سبورتنج لشبونة.
داريو إيسوجو
النادي : تشيلسي
اللاعب صاحب الـ 20 عاما وقع على عقد لمدة 8 مواسم حتى عام 2033.
وكان إيسوجو قد قضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس.
وشارك لاعب الوسط في 27 مباراة بقميص لاس بالماس وسجل هدفا.
ولعب إيسوجو أول مباراة بقميص سبورتنج لشبونة في عمر 16 عاما.
وشارك اللاعب بقميص فريقه البرتغالي في 25 مباراة سابقة ولم يسجل أو يصنع برفقته.
وأصبح اللاعب البرتغالي أول صفقات تشيلسي للموسم الجديد.
وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، كما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
ويستعد تشيلسي للمشاركة في كأس العالم للأندية وسيلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من الترجي وفلامنجو وكلوب ليون.
نرشح لكم
ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة ومن غيره؟ صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول هذا الموسم كوفاسيتش يخضع لجراحة في وتر أكيلس وتأكد غيابه عن كأس العالم للأندية رومانو: ميلان لن يفعل بند أحقية شراء ووكر.. وموقف اللاعب في سيتي لم يتبق سوى هيتون من رجال فيرجسون.. إيفانز يعلن اعتزاله كرة القدم مرموش يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي بينهم فيرنر.. توتنام يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق وكيله: صلاح ودي بروين تربطهما علاقة طيبة.. وسيندم على الرحيل من سيتي