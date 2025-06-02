أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

داريو إيسوجو

أعلن تشيلسي تعاقده مع داريو إيسوجو لاعب وسط سبورتنج لشبونة.

اللاعب صاحب الـ 20 عاما وقع على عقد لمدة 8 مواسم حتى عام 2033.

وكان إيسوجو قد قضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس.

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وشارك لاعب الوسط في 27 مباراة بقميص لاس بالماس وسجل هدفا.

ولعب إيسوجو أول مباراة بقميص سبورتنج لشبونة في عمر 16 عاما.

وشارك اللاعب بقميص فريقه البرتغالي في 25 مباراة سابقة ولم يسجل أو يصنع برفقته.

وأصبح اللاعب البرتغالي أول صفقات تشيلسي للموسم الجديد.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، كما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد تشيلسي للمشاركة في كأس العالم للأندية وسيلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من الترجي وفلامنجو وكلوب ليون.

داريو إيسوجو تشيلسي سبورتنج لشبونة
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