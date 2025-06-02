خبر في الجول - أحمد بيبو يقترب من خلافة علاء عبد العال في تدريب الجونة

اقترب أحمد مصطفى "بيبو" من تولي تدريب نادي الجونة في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الجونة قد توصل لاتفاق مع أحمد بيبو على تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا لعلاء عبد العال.

وأعلن نادي الجونة رحيل مدربه علاء عبد العال عن تدريب الفريق.

وسبق لبيبو تدريب نادي أسوان في الدوري الممتاز.

وتواجد المدرب ضمن الجهاز الفني السابق لسيراميكا كليوباترا برفقة أيمن الرمادي مدرب الزمالك الحالي.

ورحل عبد العال عن تدريب الجونة بعد موسمين من القيادة الفنية للفريق.

وجاءت رسالة الجونة الوداعية للمدرب كالتالي: بعـد موسـمين مـن العـمل الجـاد والقـيادة الممـيزة، نـودّ أن نتـوجّه بجـزيل الشـكر والتقـدير للكـابتن عـلاء عـبد العال عـلى ما قدّمـه لنادي الجـونة. شكـراً لـك على إخلاصـك، تـفانيك، وروحـك القتالـية التي زرعـتها داخـل الفـريق. نتمـنى لـك كـل النجـاح والتـوفيق في خطـوتك القـادمة، وستبـقى دائمًـا جـزءًا مـن عـائلة الجـونة.

وقاد علاء عبد العال تدريب الجونة خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة

وأنهى الجونة الموسم الحالي من الدوري المصري في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

وكان FilGoal.com قد علم أن علاء عبد العال قد اقترب من التوصل لاتفاق مع غزل المحلة على تولي تدريب الفريق ولكن تتبقى بعد التفاصيل الخاصة برغبته في إقامة الفريق بالقاهرة خلال الموسم.