تأهل 4 من 32.. الكشف عن تفاصيل كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز

حسمت أربعة فرق مقاعدها في منافسات كأس العالم للأندية 2029 التي لم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

ويشارك بيراميدز بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2025 على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان بيراميدز أيضا قد حسم تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال العام الجاري. (مزيد من التفاصيل)

المتأهلون

- بيراميدز - بطل دوري أبطال إفريقيا 2025

- باريس سان جيرمان - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

- أهلي جدة السعودي - بطل دوري أبطال آسيا 2025

- كروز أزول المكسيكي - بطل دوري أبطال كونكاكاف 2025

*سيتم حسم مقعد خامس هذا العام عند تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس في نهاية نوفمبر المقبل*

ويخوض الثلاثي بيراميدز وأهلي جدة وكروز أزول المكسيكي كأس العالم بنظامها الموسع لأول مرة إذ لن يتواجد في نسخة 2025.

بينما يتواجد باريس سان جيرمان في نسخة 2025 الجارية.

مكان البطولة

لا يزال مكان إقامة كأس العالم 2029 لم يتحدد حتى الآن لكن هناك 3 ملفات مطروحة أمام فيفا.

- الولايات المتحدة الأمريكية: في ديسمبر 2024 أشارت التقارير إلى أن فيفا يدرس منح أمريكا استضافة النسخة الثانية من كأس العالم الموسعة باشتراك 32 فريقا.

ويسعى فيفا لحصول أمريكا على استضافة النسخة الثانية من أجل الاستفادة من الرعاة الأمريكيين.

- أستراليا: كشف جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن هناك خطة لاستمرار نجاح استضافة كأس العالم للسيدات 2023 باستضافة الأحداث الكبرى.

ويدرس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم التقدم بطلب استضافة نسخة كأس العالم 2029 وأيضا كأس آسيا للسيدات 2026.

- ملف مشترك إسبانيا / البرتغال / المغرب: صرح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن احتمالية استضافة الدول الثلاثة لكأس العالم 2029 كتحضير قبل استضافة كأس العالم 2030 للمنتخبات.

الـ 32 مقعد

*تنص لائحة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية على عدم تواجد أكثر من فريقين من نفس البلد إلا في حال تتويجه باللقب القاري*

مثال: إذا توج ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد بلقب دوري الأبطال يصعد الثلاثي سويا، أما في حال تتويج فريق واحد فقط يصعد صاحب الأعلى تصنيف بين الفريقين الآخرين وفقا لتصنيف المواسم الأربعة.

إفريقيا (4 مقاعد)

- بيراميدز (بطل 2025)

- أبطال نسخ 2026 و2027 و2028 من دوري أبطال إفريقيا.

*حال تكرر البطل خلال السنوات الأربعة يتم تأهل الفرق عن طريق التصنيف خلال تلك الفترة.

- آسيا (4 مقاعد)

- أهلي جدة (بطل 2025)

- أبطال نسخ 2026 و2027 و2028 من دوري أبطال آسيا.

*حال تكرر البطل خلال السنوات الأربعة يتم تأهل الفرق عن طريق التصنيف خلال تلك الفترة.

- أمريكا الشمالية (4 مقاعد)

- كروز أزول المكسيكي (بطل 2025)

- أبطال نسخ 2026 و2027 و2028 من دوري أبطال كونكاكاف.

- أبطال *حال تكرر البطل خلال السنوات الأربعة يتم تأهل الفرق عن طريق التصنيف خلال تلك الفترة.

- أمريكا الجنوبية (6 مقاعد)

- أبطال نسخ 2025 و2026 و2027 و2028 من كوبا ليبرتادوريس.

- أفضل فريقين في التصنيف بعيدا عن الرباعي المتوج باللقب.

- أوقيانوسيا (مقعد واحد)

- الفريق صاحب أفضل تصنيف بدوري أبطال أوقيانوسيا من 2025 حتى نسخة 2028.

*أوكلاند توج بلقب 2025.

- أوربا (12 مقعدا)

- باريس سان جيرمان بطل نسخة 2025

- أبطال نسخ 2026 و2027 و2028 من دوري أبطال أوروبا.

- أفضل 8 فرق في التصنيف بدوري أبطال أوروبا خلال النسخة الأربعة.

- الدولة المضيفة (مقعد واحد)