كأس إنتركونتيننتال - فريق متبقي.. والكشف عن طريق بيراميدز حتى النهائي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

تحددت خمسة فرق من أصل ستة مشاركين في بطولة كأس إنتركونتيننتال "بطولة القارات" بديلة كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

ويشارك بيراميدز بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2025 على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

ويعتبر بيراميدز ثاني فريق مصري يشارك في منافسات كأس إنتركونتيننتال بعدما شارك الأهلي الموسم الماضي.

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وبخلاف بيراميدز حسمت فرق أهلي جدة وباريس سان جيرمان وكروز أزول المكسيكي وأوكلاند سيتي تأهلهم لمنافسات البطولة.

ولا يتبقى سوى بطل كأس كوبا ليبرتادوريس وسيتم تحديده يوم 29 نوفمبر المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار البطولة:

الدور الأول

بيراميدز × أوكلاند سيتي - ملعب الدفاع الجوي - لم يتحدد التاريخ

الدور الثاني

أهلي جدة × (الفائز من الدور الأول) - المباراة بالسعودية - لم يتحدد التاريخ (كأس القارات الثلاث)

كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس - 10 ديسمبر (كأس الأمريكيتين)

نصف النهائي

الفائز من كأس القارات الثلاث × الفائز من كأس الأمريكيتين - 13 ديسمبر (كأس التحدي)

النهائي

باريس سان جيرمان × الفائز بكأس التحدي - 17 ديسمبر

*تقام مباريات كأس الأمريكيتين، وكأس التحدي، ونهائي كأس إنتركونتيننتال في مكان واحد لم يتم تحديده*

وكان الأهلي الموسم الماضي قد توج بلقب القارات الثلاث بعد التغلب على العين الإماراتي، بينما خسر كأس التحدي أمام باتشوكا بركلات الترجيح ولم يصل للمباراة النهائية.

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

كأس إنتركونتيننتال بيراميدز أهلي جدة أوكلاند
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