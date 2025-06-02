ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة

ذكرت جريدة ديلي ميل أن هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C ألغت المقابلة الأخيرة التي كان من المقرر أن يلتقي فيها جاري لينيكر، قبل رحيله، مع محمد صلاح نجم ليفربول خوفا من الحديث عن غزة.

قبل أيام، انتهى مشوار جاري لينيكر مع بي بي سي بعد 26 عاما بسبب دعمه لغزة.

وأوضح التقرير أن بي بي سي نفت الأقاويل حول أن هذا هو سبب إلغاء المقابلة بين لينيكر وصلاح.

وأفادت بي بي سي في بيان نشرته جريدة ديلي ميل: "أُلغيت المقابلة بين جاري لينيكر ومحمد صلاح لأنه كان من المقرر بثها بعد الحلقة الأخيرة من برنامجه في نهاية الموسم".

وأضاف البيان المقتضب "سيكون من الخطأ التكهن بأي شيء آخر".

وكان من المقرر أن يواصل لينيكر العمل مع بي بي سي حتى كأس العالم 2026، لكن أسطورة منتخب إنجلترا أعلن رحيله بنهاية الموسم المنصرم بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

دعم غزة لم يكن أول صدام بين جاري لينيكر وهيئة الإذاعة البريطانية التي أوقفته من قبل بسبب تعليقاته على سياسات الهجرة في بريطانيا، وغيرها من القضايا.

وقدم لينكر برنامج (مباراة اليوم) الشهير على بي بي سي منذ عام 1999 وهو صاحب الراتب الأعلى في الشبكة.

المهاجم السابق البالغ من العمر 64 عاما ارتدى قمصان ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنام وكذلك مثّل برشلونة خلال 3 مواسم.

وتوج لينيكر بجائزة هداف كأس العالم 1986 بقميص منتخب إنجلترا الذي سجل معه 48 هدفا.