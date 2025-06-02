ومن غيره؟ صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول هذا الموسم

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كما كان متوقعا.. حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه بموسم 2024-2025.

الجائزة كانت متوقعة، خاصة أن الدولي المصري توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ككل، من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة كتاب كرة القدم.

وحقق صلاح الجائزة للمرة الخامسة في نهاية الموسم الثامن له مع ليفربول بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

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بعد أن فاز بها في مواسم 2017-2018، و2020-2021، و2021-2022، و2023-2024.

خلال موسم 2024-2025 حصد لاعب روما السابق جائزة أفضل لاعب في الشهر 4 مرات.

كما تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل المثالي لموسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير.

وتفوق صلاح في قائمة ضمت 60 لاعبا يتم اختيار منهم أفضل 11 لتكوين التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من ليفربول و2 من أرسنال ونوتنجهام فورست.

وجاء التشكيل كالآتي

حراسة المرمى: ماتس سيلز (نوتنجهام)

الدفاع: ميلوش كريكز (بورنموث) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – دانييل مونوز (كريستال بالاس)

الوسط: براين مبيومو (برينتفورد) – ديكلان رايس (أرسنال) – ريان خرافينبيرخ (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)

الهجوم: كريس وود (نوتنجهام) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)

Fan Team of the Season 202425

وأنهى صلاح الموسم بالمشاركة في جميع مباريات الدوري الإنجليزي وحقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 9 وخسر4.

وسجل صلاح 29 هدفا وفاز بجائزة هداف الدوري وصنع 18 هدفا وفاز بجائزة أفضل صانع أهداف.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 34 هدفا، بينما صنع 23.

واختتم نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 401 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول
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