خبر في الجول.. بن حمودة يفاضل بين عرضي سيراميكا والبنك الأهلي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 13:49

كتب : عمرو نبيل

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

تلقى التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة عرضيين محليين للانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.

وعلم FilGoal.com أن بن حمودة يفاضل بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي للانتقال إلى أحدهما.

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وحصل بن حمودة على الضوء الأخضر من إدارة المحلة للرحيل في الصيف بعد تلقيه عددا من العروض، حسبما علم FilGoal.com.

كما علم FilGoal.com أن حمودة تلقى عرضا خليجيا ولكنه فضّل البقاء في مصر والانضمام إلى أحد الفريقين الذين تقدما بعرض لضمه في الصيف.

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

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