كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن ضم محمد سيحا

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد سيحا - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم محمد أحمد سيحا حارس المرمى قادما من المقاولون العرب.

محمد سيحا

النادي : حرس الحدود

الأهلي

ونشر الأهلي عبر حساباته ضم سيحا بعنوان "هنا تتحقق الأحلام.. محمد سيحا أهلاوي".

ولعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيضم الحارس الشاب مقابل 25 مليون جنيه لمدة 5 مواسم مقبلة.

وعلم FilGoal.com سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه مقدم تعاقد، وسيتم دفع 15 مليون جنيه المتبقية على قسطين، وتحصل إداري النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 14مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.

ويسعى الأهلي لقيد صفقاته الجديدة خلال الفترة الاستثنائية من فيفا من 1 إلى 10 يونيو.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع كل من محمود تريزيجيه ومحمد سيحا ومحمد بن رمضان.

كما علم FilGoal.com عن استعداد الأهلي للإعلان عن ضم أحمد زيزو لاعب الزمالك عقب نهاية مشوار اللاعب مع فريقه.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو المقبل.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

الأهلي محمد سيحا
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