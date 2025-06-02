تقرير: زياش يدخل دائرة اهتمامات الوداد.. وموقف المدير الفني من ضمه للمونديال فقط

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - حكيم زياش

دخل حكيم زياش دائرة اهتمامات الوداد المغربي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان نادي الدحيل قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي حكيم زياش.

وكشف موقع البطولة المغربي أن الوداد لم يتفاوض بشكل رسمي مع حكيم زياش حتى الآن.

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إلا أن النادي المغربي بدأ في التواصل مع مقربين منه بالفريق مثل نور الدين أمرابط وكريم الأحمدي لاستكشاف إمكانية التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد يفضل التعاقد مع زياش لمدة موسم كامل.

ويعارض بنهاشم فكرة ضم زياش خلال فترة كأس العالم للأندية فقط.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

حكيم زياش الوداد كأس العالم للأندية
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