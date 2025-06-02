مدافع النصر مستمر حتى 2029

قرر نادي النصر تحويل استعارة الفرنسي محمد سيماكان من لايبزيج إلى شراء نهائي، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي وقع على عقد يربطه بالنصر حتى صيف 2029.

وكان سيماكان، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم قادما من لايبزيج الألماني، بموجب عقد تضمن بند إلزامية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

ولفت التقرير إلى أن إعارة سيماكان تمت لإجراءات إدارية ومالية فقط، وبعد استيفاء جميع الشروط التزم النادي بشراء عقد اللاعب لمدة 5 أعوام انتهى منها عام حسب بنود العقد مع النادي الألماني.

وارتدى سيماكان قميص النصر خلال 39 مباراة في مختلف المسابقات.

منها 26 بالدوري السعودي، و2 ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، و11 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجَّل سيماكان هدفًا وصنع 3.