إكرامي: بيراميدز حفر اسمه وسط الكبار.. وفرحتي هذه المرة مختلفة من الألقاب الأربعة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتوج بيراميدز باللقب لأول مرة بالفوز على صنداونز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي: "كلمة مبروك ليست كافية لكل لاعبي بيراميدز الأبطال، أو للجهاز الفني والإدارة على تحقيق الحلم والإنجاز التاريخي".

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وتابع "أول بطولة إفريقية بذلك الحجم في تاريخ النادي، حلم كبير تحقق ولقب غالي جديد يضاف للكرة المصرية".

وشدد إكرامي "ليس من السهل أبدا على فريق غير جماهيري تحقيق ما تحقق، فخورون جدا ليس فقط من أجل البطولة، لكن لأن ذلك الحلم كبير جدا وأصبح حقيقة ودليل أنه رغم الظروف فالإصرار والاجتهاد يمكن صناعة واقع جديد".

واختتم إكرامي تصريحاته "فخور بلقب دوري الأبطال الرابع في مشواري لكن الفرحة هذه المرة مختلفة والنجاح له طعم ومعنى آخر".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

بيراميدز شريف إكرامي دوري أبطال إفريقيا
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