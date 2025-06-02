"بألوان المجد".. الأهلي يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025 - 2026

أعلن النادي الأهلي قميصه الأساسي لموسم 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بقميصه الجديد.

ونشر الأهلي صورا مختلفة للطاقم الأساسي بعنوان "بألوان المجد.. إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا 25-26".

وظهر في إعلان قميص الأهلي الأساسي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ووسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بالإضافة إلى عم حارث.

كما ظهرت كل من منة طارق ونادين غازي من فريق سيدات الأهلي لكرة القدم.

واختتم الأهلي موسمه بعد التتويج بلقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

ويخوض الأهلي مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.