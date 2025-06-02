مرعي: أدركت في ذلك الوقت أن لقب إفريقيا يقترب منا

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

محمود مرعي - فيستون ماييلي - بيراميدز

أبدى محمود مرعي لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

وتوج بيراميدز باللقب لأول مرة بالفوز على صنداونز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال لاعب بيراميدز عبر القناة الأولى: "بطولة لمصر، المساندة الجماهيرية كانت رائعة ولم نتخيل هذا العدد من الحضور".

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وأضاف "أن نصل لنهائي إفريقيا ليس سهلا وكنا في كامل تركيزنا خلال اللقاء وتوجنا باللقب".

وأكمل "كل اللاعبين على مستوى عالٍ وكنا واثقين في أن اللقب سيظل في القاهرة".

وأتم "عندما أدركنا التعادل في الدقيقة الأخيرة ذهابا شعرنا بأن البطولة تريدنا".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

محمود مرعي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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