استبعاد ذكري وانضمام مادو في قائمة منتخب السعودية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

قرر هيرفي رينار استبعاد جهاد ذكري من قائمة منتخب السعودية.

جهاد ذكري

النادي : القادسية

السعودية

وجاء قرار استبعاد لاعب القادسية بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وقرر الفرنسي ضم عبد الله مادو لاعب الاتفاق عوضا عنه لمعسكر الأخضر.

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وسبق أن كشفت صحيفة "الرياضية" أن ذكري يعاني من تمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال نهائي كأس خادم الحرمين يوم الجمعة الماضي.

وخاض مادو 27 مباراة وسجل هدفا وحيدا في الدوري السعودي.

فيما شارك ذكري مع القادسية في 30 مباراة هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على البحرين، 5 يونيو المقبل، على ملعب البحرين الدولي، فيما يستضيف نظيره الأسترالي، 10 من الشهر ذاته، في جدة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المجموعة الثالثة، التي حسم فيها المنتخب الياباني بطاقة التأهل الأولى إلى المونديال.

بينما تأتي أستراليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وإندونيسيا رابعا بتسع نقاط ثم البحرين والصين بست نقاط في المركزين الخامس والسادس.

منتخب السعودية تصفيات كأس العالم 2026 جهاد ذكري
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