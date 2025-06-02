حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك

كشف أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق عن كواليس رحيله، كما هنأ شقيقه أحمد توفيق لاعب بيراميدز على فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "أهنئ أحمد على الفوز ببطولة إفريقيا. لم أتحدث معه قبل المباراة وهذا هو الطبيعي لدينا لا نتحدث قبل المباريات ونتواصل بعدها".

وعن رحيله عن الأهلي قال: "أخبرت مسؤولي الأهلي عن العرض الذي تلقيته، لكن لم يكن عرض التجديد كما كنت أريد. الفارق كان كبيرا. طلبت أن يكون العرض قريبا منه ولكن طلبي تم رفضه. عرضت أن أحصل على ربع أو نصف المقابل المعروض علي من الشمال، لكن لم نتفق".

وأضاف "توقيعي لنادي الشمال لم يكن في بداية يناير بل بعدها بفترة، وحين سألني محمد رمضان المدير الرياضي وسألني عن أخبار توقيعي قلت له إن هذا لم يحدث.. كان هناك اهتمام ولم أغلق الباب أمامه وأخبرت نادي الشمال أن الأولوية للأهلي".

وتابع "لا أتخيل أني غادرت الأهلي حتى الآن. هناك الكثير من الأشياء التي شعرت بها بعد أن صار رحيلي رسميا. بمجرد أن تدخل من الباب تجد الشعار أمامك.. قضيت دقيقتين أنظر لهذا الشعار. وكنت أول من يصل وآخر من يغادر حتى آخر لحظة".

أما عن غضب جماهير الأهلي من فيديو له قال: "ربما حدث سوء تفاهم ولكني أحب هذا الجمهور شاء من شاء وأبى من أبى. لم تصدر مني أبدًا كلمة "عادي" تعليقا على استياء الجمهور من رحيلي".

وأوضح "حين قال لي أحد: "ما تمشيش جمهور الأهلي هيزعل" قلت له متسائلا "هيزعل؟" وليس "ما يزعل" كما قيل".

وعن الموسم الحالي قال: "كنت واثقا من فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم. ولا يوحد فارق بين الأهلي مع مارسيل كولر وعماد النحاس. هو نفس الفريق".

وتابع "أنا حزين لعدم المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.. ولو طُلب مني ذلك كنت مستعدا له بالطبع".

وكشف "كنت أتمنى اللعب مع محمد علي بن رمضان في الأهلي".

أما عن أزمة مباراة القمة قال: "كنت أريد لعب هذه المباراة.أقسم بالله أن كل لاعب في الفريق كانت النار في عينه قبل هذه المباراة. لا أقصد شيئا ولكن الزمالك كان سيخسر بنتيجة كبيرة لو لعبنا".

وتابع "فعلناها من قبل. كل مباراة ولها ظروفها. في مباراة الـ 5-3 لو تحاملنا على أنفسنا قليلا كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر. ولا أريد أن يفهمني أحد بشكل خاطئ وأنا أحترم جماهير الزمالك".

وعن اقتراب أحمد سيد زيزو من الانضمام إلى الأهلي قال: "ستكون خطوة ناجحة لو أتى بدوافع مختلفة تجعله أفضل. غير ذلك لا أعتقد. الضغط في الأهلي مختلف عن الزمالك. في السنوات الأخيرة نحن من نافسنا على البطولات ووصلنا النهائيات الأكبر ولو لم يكن نفسك طويلا مع الأهلي لن تنجح".

أما بسؤاله عن إمكانية إيقافه أجاب ضاحكا: "صلِّ على النبي".