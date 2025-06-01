إبراهيم عادل: غنيت أغنية عالمية لبيراميدز.. وأتمنى الاحتراف

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز

كشف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز عن احتفاله بطريقة خاصة عقب تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عادل في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "حققنا موسما تاريخيا حتى الآن، وأغلقنا ملف دوري أبطال إفريقيا ونستعد الآن لنهائي الكأس أمام الزمالك".

وكشف "غنيت أغنية "عالمية" بصوتي لبيراميدز. استمعوا إليها ستكون مفاجأة".

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وأكمل "أتمنى أن أحقق حلمي بالاحتراف في نهاية الموسم الحالي".

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه واضعا قدمه بين الكبار في القارة السمراء.

اللقب هو الثاني في تاريخ السماوي، بعد كأس مصر 2024.

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

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