رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين

تقدم نادي كهرباء الإسماعيلية بطلب لإلغاء الهبوط في دوري المحترفين بعد نهاية المسابقة وتأهله لأول مرة في تاريخه للدوري المصري.

وهبطت فرق لافيينا وسبورتنج ومنتخب السويس إلى القسم الثاني (ب). (طالع التفاصيل)

وسبق أن أبدى المنصورة تأييده لإلغاء الهبوط في دوري المحترفين بالموسم الحالي أسوة بما حدث في الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان كهرباء الإسماعيلية

تتقدم لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، ونتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في جهودكم المبلولة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

نحن نادي كهرباء الاسماعيلية المشارك في دوري المحترفين، ترفع لسيادتكم هذا الخطاب مطالبين بإلغاء الهبوط لهذا الموسم، وذلك أسوة بما تم اتخاذه من قرار بإلغاء الهبوط في الدوري المصري، آملين أن ينال طلبنا ما يستحقه من اهتمام ومراعاة.

ويأتي هذا الطلب في ضوء الظروف الصعبة والاستثنائية التي طرأت على المسابقة هذا الموسم.

وعلى رأسها عدم وجود دعم مالي أو لوجيستي من الاتحاد كما وعد به الأندية قبل بداية المسابقة. مما زاد من الأعباء الملقاة على عاتق الأندية لخوض هذا العدد الكبير من المباريات (38 مباراة) في ظل إمكانيات محدودة.

إن هذه الظروف قد أثرت سلبا على قدرة الأندية على الاستمرار في تقديم اداء علي بليق بالمنافسة، ناهيك عن الأعباء المالية والإدارية المتزايدة التي تهدد استقرار الفرق ومستقبلها الرياضي.

ونأمل أن تتفهموا دوافع هذا الطلب، وأن تتعاملوا. بما يحقق مصلحة الكرة المصرية للكل، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص الخاصة في موسم استثنائي بكل المقاييس.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري تحت قيادة ياسر الكناني الذي يقود فريق لأول مرة للتأهل للدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما قاد الكناني بنفسه الفريق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، إذ تولى المهمة في يوليو 2023.

وحقق كهرباء الإسماعيلية الفوز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر، وسجل لاعبو الكهرباء 67 هدف كأقوى هجوم في الدوري هذا الموسم واستقبل 34 هدفا.

وحصد محمد السيد "شيكا" جائزة هداف دوري المحترفين برصيد 20 هدفا إذ سجل 29% من أهداف الفريق هذا الموسم.

وإليكم قائمة هدافي الفريق هذا الموسم

محمد السيد شيكا 20

أحمد كفتة 12

محمود دعبسة 9

محمود عبد الله 5

كريم أشرف 4

مؤمن إبراهيم 4

عبد الله مارادونا 3

عصام الفيومي 2

سيلا 2

محمد رجب 2

مصطفى كشري 2

إبراهيم عوض 1

محمود الشحات 1

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.