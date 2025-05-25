"أسوة بالدوري الممتاز".. المنصورة يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين

الأحد، 25 مايو 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

فريق المنصورة

أعلن نادي المنصورة تأييده لإلغاء الهبوط في دوري المحترفين بالموسم الحالي أسوة بما حدث في الدوري المصري الممتاز.

ويرى المنصورة أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المسابقة هذا الموسم تستوجب قرارات تحفظ استقرار الأندية وتحمي الكيانات الشعبية من التراجع أو التهجيد بالإقصاء.

وقال محمد البسوني رئيس النادي عبر الصفحة الرسمية للمنصورة: "نادي المنصورة يقف بقوة إلى جانب الأندية الشعبية التي تمثل وجدان الجماهير وعلى رأسها منتخب السويس، دعم هذه الأندية هو دعم كرة القدم الحقيقية التي تنتمي للشارع المصري وتعبر عن تطلعات الجماهير".

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وأضاف "الأوضاع المالية والإدارية الصعبة التي تعاني منها معظم الأندية الشعبية تستلزم قرارات عادلة تأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة، وإلغاء الهبوط في هذا التوقيت يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية مستقبل الأندية وعدم تحميلها فوق طاقتها".

وأتم "أؤكد على ضرورة وجود رؤية شاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية مع الحفاظ على الأندية التاريخية والجماهيرية التي تعد العمود الفقري للكرة المصرية".

وكانت رابطة الأندية في الدوري المصري الممتاز قد أعلنت عن إلغاء الهبوط في الدوري لهذا الموسم مع زيادة عدد الفرق إلى 21 بالموسم المقبل بعد التشاور مع الأندية.

ويحتل نادي المنصورة حاليا المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري.

وهبط إلى دوري القسم الثاني بـ كل من منتخب السويس وسبورتنج بشكل رسمي.

وإلى الدوري الممتاز ضمن كل من المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري بالموسم المقبل، مع انتظار الجولة الأخيرة لحسم الصاعد الثالث بين أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

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